Бавария определилась с футболистом, который сможет заменить Левандовски

Бавария заинтересована в подписании юной сенсации Зальцбурга Эрлинга Холанда, о чем сообщает Kicker.
В Мюнхене видят в 19-летнем норвежце потенциальную замену своему форварду Роберту Левандовски, которому в августе исполнился 31 год.
Для подписания Эрлинга чемпиону Германии придется выиграть конкуренцию у других европейских грандов: форварда предположительно хотят переманить Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.
Холанд стал сенсацией нынешнего сезона, забив 26 голов в 18 стартовых матчах нынешнего сезона в футболке Зальцбурга. Семь из них пришлись на четыре матча группового раунда Лиги чемпионов.