Бавария определилась с футболистом, который сможет заменить Левандовски

Новости спорта:Бавария хочет купить звезду Зальцбурга.

Бавария заинтересована в подписании юной сенсации Зальцбурга Эрлинга Холанда, о чем сообщает Kicker.

В Мюнхене видят в 19-летнем норвежце потенциальную замену своему форварду Роберту Левандовски, которому в августе исполнился 31 год.

Для подписания Эрлинга чемпиону Германии придется выиграть конкуренцию у других европейских грандов: форварда предположительно хотят переманить Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус.

Холанд стал сенсацией нынешнего сезона, забив 26 голов в 18 стартовых матчах нынешнего сезона в футболке Зальцбурга. Семь из них пришлись на четыре матча группового раунда Лиги чемпионов.