Молодежная сборная Украины уступила Дании

Новости спорта:Молодежная сборная Украины вновь уступила под руководством Руслана Ротаня.

Сборная Украины U-21 проиграла третий матч в отборочной группе на чемпионат Европы. Команда Руслана Ротаня дома уступила Дании (2:3).

По ходу встречи украинцам пришлось отыгрываться с 0:3. Дублем в первом тайме отметился Андреас Сков-Ульсен, он же поразил ворота молодежной сборной Украины и после перерыва.

Несмотря на отставание в три мяча, украинцам почти удалось его отыграть. Сначала Назарий Русин сократил отставание в счете. А спустя 10 минут арбитр принял спорное решение, удалив с поля игрока датской сборной и назначив пенальти за фол на Цитаишвили. Николай Шапаренко обыграть голкипера с одиннадцатиметровой отметки не смог, однако все тот же Цитаишвили успешно сыграл на добивании.

Буквально в следующей же атаке арбитр мог ставить еще один пенальти за фол на Цитаишвили, но не поставил. Все дальнейшие атаки украинской сборной к забитому мячу не привели.

После четырех туров Украина U-21 имеет в активе всего три очка. У датчан — максимум, 12 очков, и первое место.