Скачать
Пятница, 15.11.2019
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо

Молодежная сборная Украины уступила Дании

Молодежная сборная Украины уступила Дании
22:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Молодежная сборная Украины вновь уступила под руководством Руслана Ротаня.

Сборная Украины U-21 проиграла третий матч в отборочной группе на чемпионат Европы. Команда Руслана Ротаня дома уступила Дании (2:3).

По ходу встречи украинцам пришлось отыгрываться с 0:3. Дублем в первом тайме отметился Андреас Сков-Ульсен, он же поразил ворота молодежной сборной Украины и после перерыва.

Несмотря на отставание в три мяча, украинцам почти удалось его отыграть. Сначала Назарий Русин сократил отставание в счете. А спустя 10 минут арбитр принял спорное решение, удалив с поля игрока датской сборной и назначив пенальти за фол на Цитаишвили. Николай Шапаренко обыграть голкипера с одиннадцатиметровой отметки не смог, однако все тот же Цитаишвили успешно сыграл на добивании.

Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию

Буквально в следующей же атаке арбитр мог ставить еще один пенальти за фол на Цитаишвили, но не поставил. Все дальнейшие атаки украинской сборной к забитому мячу не привели.

После четырех туров Украина U-21 имеет в активе всего три очка. У датчан — максимум, 12 очков, и первое место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Новости спорта, Руслан Ротань, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
03 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
04 Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
05 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь