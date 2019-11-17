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Голы Крыховяка и Пентека принесли победу Польше над Израилем (Видео)

Голы Крыховяка и Пентека принесли победу Польше над Израилем (Видео)
09:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Польша обыграла Израиль в рамках отбора на ЧЕ-2020.

Польша на выезде играла против сборной Израиля. Уже к 55-й минуте поляки сделали себе задел в два мяча.

Израиль – Польша 1:2

Голы: Даббур, 88 – Крыховяк, 4, Пьонтек, 54

Израиль: Марциано, Таа (Хазиза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Кайяль (Эльмкис, 79), Битон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур

Польша: Щесны, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьски (Левандовски, 63), Крыховяк (Фурман, 84), Белик, Франковски, Зелиньски, Пьонтек (Клих, 70)

Предупреждения: Битон, Белик.

Гол Даббура вернул интригу в поединок, но на большее хозяев не хватило.

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Сборная Польши, Сборная Израиля, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола.
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