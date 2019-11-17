Названо имя лучшего игрока Колоса в октябре

Новости спорта:Сын главного тренера ФК Колос стал лучшим игроком команды.

Согласно информации с официального сайта ФК Колос, Денис Костышин победил в опросе среди болельщиков, которые именно его выбрали лучшим игроком команды в октябре.

Денис обошел других лидеров коллектива Вадима Милько и Евгения Волынця.

В УПЛ полузащитник провел 12 поединков, в которых три раза огорчал соперников. Стоит напомнить, что в октябре игрок получил разрыв крестов. Игрок оказался вне футбола на пол года.

Денис родился в Хмельницком, является воспитанником Днепра, состав Колоса он пополнил в начале 2019 года.