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Названо имя лучшего игрока Колоса в октябре

Названо имя лучшего игрока Колоса в октябре
12:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Колос

Новости спорта:Сын главного тренера ФК Колос стал лучшим игроком команды.

Согласно информации с официального сайта ФК Колос, Денис Костышин победил в опросе среди болельщиков, которые именно его выбрали лучшим игроком команды в октябре. 

Денис обошел других лидеров коллектива Вадима Милько и Евгения Волынця. 

В УПЛ полузащитник провел 12 поединков, в которых три раза огорчал соперников. Стоит напомнить, что в октябре игрок получил разрыв крестов. Игрок оказался вне футбола на пол года.

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Денис родился в Хмельницком, является воспитанником Днепра, состав Колоса он пополнил в начале 2019 года. 

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УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, ФК Колос.
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