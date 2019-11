Защитник Динамо получил курьезную травму в матче за сборную (Видео)

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера получил травму в матче за сборную Польши в отборочной игре Евро-2020 с командой Израиля (2:1).

Футболист столкнулся со стюардом, который преследовал болельщика, выбежавшего на поле. Кендзера долгое время не поднимался с газона, однако после помощи врача все же смог вернуться в игру и провел на поле все 90 минут.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ

— Fulhamaway (@Fulhamaway) 16 ноября 2019 г.