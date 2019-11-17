Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Сербия - Украина: сербы снова забили (Видео)
Сербия - Украина: сербы снова забили (Видео)
Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ
Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019
Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019

Сербы не поддержали свою сборную в матче с Украиной

Сербы не поддержали свою сборную в матче с Украиной
16:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:На матч Сербии и Украины пришло около пяти тысяч болельщиков.

Сборная Украины играет с командой Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Игра проходит в Белграде, на стадионе «Райко Митич».

Как сообщает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба, на матче присутствует около пяти тысяч болельщиков. Игра стартовала без провокаций со стороны местных ультрас. Фаны молча выслушали гимны обеих стран. По соображениям безопасности болельщикам сборной Украины билеты в гостевой сектор не продавали.

Сербия - Украина: Яремчук сравнял счет

Отметим, что вместительность стадиона «Райко Митич» - 55 538 зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
02 Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
03 Пулев дал неожиданный прогноз на реванш Руис - Джошуа
04 Сербия - Украина: Яремчук сравнял счет (Видео)
05 Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь