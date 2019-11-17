Сербы не поддержали свою сборную в матче с Украиной

Новости спорта:На матч Сербии и Украины пришло около пяти тысяч болельщиков.

Сборная Украины играет с командой Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2020. Игра проходит в Белграде, на стадионе «Райко Митич».

Как сообщает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба, на матче присутствует около пяти тысяч болельщиков. Игра стартовала без провокаций со стороны местных ультрас. Фаны молча выслушали гимны обеих стран. По соображениям безопасности болельщикам сборной Украины билеты в гостевой сектор не продавали.

Отметим, что вместительность стадиона «Райко Митич» - 55 538 зрителей.