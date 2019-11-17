Не Роналду, не Месси: художник нарисовал портрет футболиста с помощью мяча

Известный и талантливый сенегальский художник Бубу Ньянг нарисовал портрет вингера Ливерпуля Садио Мане с помощью мяча.
Художник разбрызгивал краску, льющуюся на мяч рукой на полотно. Получилось достаточно интересно.
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Стоит отметить, что помимо портрета своего соотечественника, Ньянг успел нарисовать портреты Неймара, Леброна и других известных личностей.
Напомним, ранее сообщалось, что Садио Мане сфотографировался с двойником, а потом успел разгрузить автобус.