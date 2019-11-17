Яремчук: Мне было сложно играть на новой позиции

Новости спорта:Нападающий Роман Яремчук - о ничьей в матче с Сербией.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничейный результат в матче против сборной Сербии (2:2) в рамках заключительного раунда к Евро-2020.

"Ничейный результат с Сербией – не самый лучший для меня. Качество сегодняшней игры оставляла желать лучшего. Своей игрой я также недоволен, хоть и отличился забитым голом. Есть над чем работать и куда двигаться.

Мне было сложно играть на той позиции, на которой я не играю в своем клубе. У меня нет такого навыка, как левый хавбек. Моя позиция – нападающий. Как удалось забить? Нашел свободное пространство в штрафной площади, получил очень хороший пас и оставалось только точно пробить.

Мы очень низко сели к своим воротам во втором тайме и, как следствие, пропустили гол. Выход Беседина очень помог перестроиться и играть на атаку. Он заслужил на этот гол.

Очень приятно, что прошли год без поражений. Хотелось бы поздравить команду, мы этого заслужили. Но работы очень много. Если так будем играть на Евро, могут быть проблемы", - скахал Яремчук в эфире ТК Футбол 1