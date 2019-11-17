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Яремчук: Мне было сложно играть на новой позиции

Яремчук: Мне было сложно играть на новой позиции
22:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Нападающий Роман Яремчук - о ничьей в матче с Сербией.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничейный результат в матче против сборной Сербии (2:2) в рамках заключительного раунда к Евро-2020.

"Ничейный результат с Сербией – не самый лучший для меня. Качество сегодняшней игры оставляла желать лучшего. Своей игрой я также недоволен, хоть и отличился забитым голом. Есть над чем работать и куда двигаться.

Мне было сложно играть на той позиции, на которой я не играю в своем клубе. У меня нет такого навыка, как левый хавбек. Моя позиция – нападающий. Как удалось забить? Нашел свободное пространство в штрафной площади, получил очень хороший пас и оставалось только точно пробить.

Мы очень низко сели к своим воротам во втором тайме и, как следствие, пропустили гол. Выход Беседина очень помог перестроиться и играть на атаку. Он заслужил на этот гол.

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

Очень приятно, что прошли год без поражений. Хотелось бы поздравить команду, мы этого заслужили. Но работы очень много. Если так будем играть на Евро, могут быть проблемы", - скахал Яремчук в эфире ТК Футбол 1

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Сборная Украины, Сборная Сербии, Евро-2020, Роман Яремчук.
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