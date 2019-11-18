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Роналду объяснил свои замены

Роналду объяснил свои замены
07:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду подтвердил слова Маурицио Сарри, что играл с травмой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал конфликт с главным тренером Маурицио Сарри.

"В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь Ювентусу, играя травмированным.

Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов", – цитирует Роналду A Bola.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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