Роналду объяснил свои замены

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду подтвердил слова Маурицио Сарри, что играл с травмой.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал конфликт с главным тренером Маурицио Сарри.

"В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь Ювентусу, играя травмированным.

Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов", – цитирует Роналду A Bola.