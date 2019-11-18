Платини жестко высказался касательно VAR

Новости спорта:Мишель Платини раскритиковал систему видеопомощи арбитру.

Экс-президент УЕФА Мишель Платини негативно высказался о внедрении системы VAR в мировой футбол. По его словам, видеоповторы не решат никаких проблем.

"Мне потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить почему VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их. Я против видеоповторов, это полное дерьмо. Однако, от них уже не избавиться", — цитирует Платини Rai Sport.

Платини в конце 2015 года был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на 8 лет, однако впоследствии суд сократил срок дисквалификации, которая истекла в октябре.

Сейчас француз требует от УЕФА 7,2 миллионов евро выплаты, которые организация задержала Платини в качестве зарплаты, различных бонусов и судебных издержек.

Сейчас система VAR введена во всех топ-5 европейских лигах и в феврале будет внедрена в Украине.