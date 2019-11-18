Срна: Не стану сейчас пить вино с Тайсоном или Пятовым

Новости спорта:Дарио Срна заметил, что со времен когда он был футболистом, многое поменялось.

Ассистент тренера Шахтера Дарио Срна поведал о взаимоотношениях с футболистами, с которыми он играл раньше за "оранжево-черных".

"Мне хотелось самому играть в футбол, но пришлось смириться с тем, что нужно общаться по-другому. Андрей Пятов, Тайсон – футболисты, с которыми я играл. Раньше мы могли выпить с ними вина вместе, поругаться, помириться.

А сейчас другая ситуация. Будем пить вино вместе только в том случае, если будем праздновать чемпионство.

Все ошибаются, все люди, жизнь футболиста сложна, потому иногда нужно расслабляться, главное, подобрать подходящее время", - рассказал экс-капитан в эфире программы Світського життя.