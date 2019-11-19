Когда оборона Ювентуса станет надежнее: сроки возвращения Кьеллини

Новости спорта:Джорджо Кьеллини рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

Капитан и лидер обороны Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал о ходе восстановления после травмы и назвал возможные сроки возвращения на поле.

«Я думаю, что вернусь на поле в феврале-марте. К сожалению, предстоит еще долгий путь. Я провел несколько дней за границей, но завтра я вернусь, чтобы продолжить реабилитацию. Все идет очень хорошо, но нужно набраться терпения.

Команда очень хорошо справляется без меня, но я вернусь весной и постараюсь помочь им, отдав все, что у меня есть», – цитирует футболиста football-italia.net с отсылкой на Tuttomercatoweb.

Напомним, что Кьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке в августе. Джорджио защищает цвета Ювентуса с 2005 года и отыграл в составе команды более 500 официальных матчей во всех турнирах.