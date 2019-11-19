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А наш Зинченко - богач: Манчестер Сити заработал рекордную сумму

А наш Зинченко - богач: Манчестер Сити заработал рекордную сумму
18:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:"Горожане" побили собственный рекорд прибыли.

Манчестер Сити за прошлый сезон заработал невероятные 535,2 миллиона фунтов (около 624 млн евро). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, эта сумма стала рекордной в истории клуба. Сравнивая с кампанией-2017/18, доход "горожан" увеличился на 6,9 процентов.

Стоит отметить, что уже второй год подряд Манчестер Сити заработал больше 500 миллионов фунтов стерлингов, а рост доходов клуба наблюдается уже в одиннадцатом сезоне подряд.

Самая красивая автогонщица мира (Фото)

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Бавария могут обменяться футболистами.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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