А наш Зинченко - богач: Манчестер Сити заработал рекордную сумму

Новости спорта:"Горожане" побили собственный рекорд прибыли.

Манчестер Сити за прошлый сезон заработал невероятные 535,2 миллиона фунтов (около 624 млн евро). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, эта сумма стала рекордной в истории клуба. Сравнивая с кампанией-2017/18, доход "горожан" увеличился на 6,9 процентов.

Стоит отметить, что уже второй год подряд Манчестер Сити заработал больше 500 миллионов фунтов стерлингов, а рост доходов клуба наблюдается уже в одиннадцатом сезоне подряд.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Бавария могут обменяться футболистами.