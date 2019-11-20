"Мне не терпится начать работу": первые слова Моуринью в Тоттенхэме

Новости спорта:Жозе Моуринью рассказал, что привлекло его в "Тоттенхэме".

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского клуба.

"Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе", — приводит слова Моуринью официальный сайт "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм", набрав 14 очков в 12 матчах, занимает 14-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета "шпор" отделяет шесть очков. Первый свой матч в качестве главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью проведёт с "Вест Хэмом" в гостях. Встреча состоится 23 ноября на стадионе "Олимпийский".