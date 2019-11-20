Сан-Марино - Россия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Завершились заключительные матчи отбора к Евро-2020 в группе I. В частности, Россия без проблем в гостях победила Сан-Марино.
Сан-Марино - Россия 0:5
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78
Видеообзор мачта:
Сан-Марино: Симончини, Симончини, Витайоли, Палацци, Чензони, Д`Аддарио (Томассини, 64), Лунадеи, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди
Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Петров, Беляев, Кузяев, Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Оздоев (Зобнин, 59), Ионов (Головин, 59), Дзюба
Предупреждения: Симончини, Чензони, Оздоев, Палацци, Хирш.