Сан-Марино - Россия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Новости спорта:Видеообзор матча квалификации на чемпионат Европы-2020 Сан-Марино - Россия.

Завершились заключительные матчи отбора к Евро-2020 в группе I. В частности, Россия без проблем в гостях победила Сан-Марино.

Сан-Марино - Россия 0:5

Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Комличенко, 78

Видеообзор мачта:

Сан-Марино: Симончини, Симончини, Витайоли, Палацци, Чензони, Д`Аддарио (Томассини, 64), Лунадеи, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Петров, Беляев, Кузяев, Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Оздоев (Зобнин, 59), Ионов (Головин, 59), Дзюба

Предупреждения: Симончини, Чензони, Оздоев, Палацци, Хирш.