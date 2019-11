Бэйл "поиздевался" над Реалом после выхода на Евро-2020 (Видео)

Нападающий Реала Гарет Бэйл бурно отпраздновал выход сборной Уэльса на Евро-2020.Об этом сообщает The Sun.

После победы над Венгрией (2:0) футболист взял у болельщиков флаг Уэльса, на котором было написано: "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".

Отмечается, что Бэйл даже не постеснялся сфотографироваться с провокационным флагом.

This is pure savage from Gareth Bale. After Wales qualified to the #Euro2020 last night, The Welsh squad brought out a flag with "Wales. Golf. Madrid. In that order" written on it.

Bale got the whole Madrid media on strings. Pure disrespect. pic.twitter.com/JQlCLUUGaz

— FutbolBible (@FutbolBible) November 20, 2019