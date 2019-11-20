Динамо кардинально изменило решение по Сидиклею: что ждет бразильца

Новости спорта:Бразильский легионер Динамо Сидиклей может покинуть киевский клуб.

Защитник Динамо Сидиклей может покинуть киевский клуб. В столице готовы отдать бразильского латераля в аренду уже в январе 2020 года, сообщает fox.sports.com.

Главный претендент на бразильца Бенфика была готова взять игрока в аренду. Португальский гранд рассматривал Сидиклея в качестве замены левому защитнику Алексу Гримальдо, которым интересуется Наполи. Однако киевский клуб ответил отказом, так как хотел продать бразильца.

Однако сегодня стало известно, что в Киеве пересмотрели свою позицию по Сидиклею. Переговоры с португальским клубом возобновились, самого Сидиклея привлекает возможность побороться за участие в Лиге чемпионов, не смотря на желание вернуться в Бразилию. Динамо в январе готово отдать игрока в аренду, но более подробные детали возможной сделки пока что не разглашаются.

Ранее другое португальское издание A Bola сообщало, что португальская Бенфика хочет подписать бразильца, а переход игрока может состояться в январе.

Напомним, что в аренде 26-летнего футболиста был заинтересован Коринтианс, но тогда киевляне были заинтересованы исключительно в варианте с его продажей.

В нынешнем сезоне Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Бразилец лишь раз попал в заявку команды на поединок 4-го тура Favbet Лиги против Мариуполя (1:0).

В прошлом сезоне Сидиклей сыграл 23 матча за киевлян, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.