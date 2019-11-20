Нельзя выходить на улицу: руководство МЮ приняло необычное решение

Новости спорта:Футболистам МЮ запрещено находиться на улице больше 10 минут перед матчем Лиги Европы в Казахстане.

В четверг, 28 ноября, МЮ сыграет выездной матч Лиги Европы против Астаны в Нур-Султане.

Руководство красных дьяволов приняло необычное решение перед матчем группового этапа Лиги Европы против казахстанской Астаны. Как сообщают английские СМИ футболистам и тренерскому штабу клуба из Манчестера запрещено проводить на улицах в Нур-Султане более 10-15 минут.

Причиной данных инструкций для коллектива стали сильные морозы в столице Казахстана. В день матча планируется понижение температуры до -20 градусов по Цельсию.

Встреча между Ман Юнайтед и Астаной состоится 28 ноября. Игра пройдет под закрытой крышей и на искусственном газоне стадиона "Астана-Арена".

Победив сербский Партизан в четвертом туре группового этапа ЛЕ Красные дьяволы гарантировали себе выход в следующий раунд, ведь не опустятся ниже второго места в турнирной таблице. Так что вполне можно ожидать,что подопечные Сульшера приедут в Казахстан дублирующим составом.

Отметим, что после матче Лиги Европы МЮ на своем стадионе сыграет против неуступчивой Астон-Виллы. Встреча состоится 1 декабря в 18:30 по киевскому времени.