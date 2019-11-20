Официально. УПЛ перенесла центральный матч 17-го тура Favbet Лиги

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17:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Матч Динамо и Зари перенесен с 7 на 8 декабря.

Поединок семнадцатого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и луганской Зарей перенесен.

По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола, поединок перенесен с 7 декабря на 8 декабря.

Руководство турнира пошло на встречу киевлянам и, после согласования с руководством Зари, удовлетворило просьбу переноса.

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Время матча останется неизменным - в 17:00. Приобретенные билеты действительны на новую дату.

Напомним, во время паузы на матчи сборных, Динамо в товарищеском матче разгромило Оболонь-Бровар-2, а Заря расписала мировую с СК Днепр-1.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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