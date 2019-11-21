Наставник сборной Италии раскритиковал организацию Евро-2020

Новости спорта:Манчини отметил, что жеребьевка лишь может опираться на результаты в отборе.

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини перед жеребьевкой чемпионата Европы-2020, которая состоится 30 ноября, высказался касательно положения сборных в корзинах.

"Португалия попала в 3-ю корзину - это не очень логично. Она среди топовых в Европе и нынешний чемпион.

Тем не менее, жребий опирается только на итоги квалификации, есть лишь 6 сеяных, поэтому некоторые команды угодили во вторую и третью корзины", - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, в последнем поединке Италия в домашней игре уничтожила Армению.