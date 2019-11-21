"Глупо": экс-звезда МЮ жестко раскритиковал Бэйла за выходку с флагом

Новости спорта:Димитар Бербатов в интервью AS жестко раскритиковал выходку Гарета Бейла.

Бывший игрок сборной Болгарии, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Димитар Бербатов в интервью AS жестко раскритиковал выходку Гарета Бейла, который сфотографировался с провокационным флагом "Уэльс, гольф, Мадрид".

"Бэйл поступил глупо, отпраздновав победу с этим флагом. Очевидно, существует определенное напряжение в отношениях Гарета и Реала.

Понимаю, что подкол, но это вызывает ненужную шумиху. Возможно, это был просто эмоциональный момент или он не знал, что написано на флаге. В любом случае это не выглядело здорово. Скорее, немного глупо.

Он качественный игрок. К нему не совсем правильно относятся в Испании. Но если так стоит вопрос, то почему ты еще там? Если ты хорош, то любая команда будет хотеть тебя и ты снова будешь играть в футбол", - сказал Бербатов.