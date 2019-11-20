В Реале посчитали выходку Бэйла "дурной шуткой"

Новости спорта:В Реале отреагировали на празднование Гарета Бэйла после выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020.

Вчера, 19 ноября, состоялись заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2020, в котором определились уже 20 участников. В числе счастливчиков оказалась сборная Уэльса, которая завоевала путевку в квалификационном раунде последней. Команда Райана Гиггза в последнем туре обыграла Венгрию и отправилась праздновать успех.

Один из лидеров валлийцев Гарет Бэйл во время празднования попадания национальной команды на Евро-2020 держал в руках флаг с надписью "Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!". Этот лозунг стал отсылкой Гарета на слова бывшего спортдира Реала Предрага Миятовича, который ранее заявлял, что Бэйл думает об сборной Уэльса, о гольфе и только потом о Королевском клубе.

В Мадриде действия Бэйла оценили и, по информации ESPN, назвали "очень дурной шуткой". Также источник сообщил, что действия валлийца могут испортить и без того не лучшие отношения болельщиков клуба с игроком.

Напомним, по итогам отборочного раунда сборная Украины автоматически попала на команду Нидерландов.