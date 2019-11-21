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СМИ: Динамо и Бенфика договорились о трансфере Сидиклея

СМИ: Динамо и Бенфика договорились о трансфере Сидиклея
10:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Защитник Динамо Сидиклей перейдет в Бенфику в 2020 году

Защитник Динамо Сидиклей перейдет в Бенфику в 2020 году, сообщает Futebolnews.com.br. Однако источник не уточняет, состоится трансфер бразильца в зимнее трансферное окно или позже.

Ранее Foxsports.com сообщал, что Динамо готово отдать Сидиклея в аренду уже в январе 2020 года. Бенфика рассматривает бразильца в качестве замены левому защитнику Алексу Гримальдо, которым интересуется Наполи.

Напомним, что в аренде 26-летнего футболиста был заинтересован Коринтианс, но тогда киевляне были заинтересованы исключительно в варианте с его продажей.

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В нынешнем сезоне Сидиклей не провел ни единого матча за Динамо. Бразилец лишь раз попал в заявку команды на поединок 4-го тура Favbet Лиги против Мариуполя (1:0).

В прошлом сезоне Сидиклей сыграл 23 матча за киевлян, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

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ФК Динамо (Киев), ФК Бенфика, Футбол, Сидиклей.
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