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Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy

Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy
11:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в тройку финалистов.

Итальянское издание Tuttosport, учредившее приз Golden Boy, назвало тройку финалистов на получение награды в 2019 году. Приз вручается лучшему молодому футболисту, не старше 21 года.

Отметим, что в гонке участвовал украинский голкипер Вальядолида Андрей Лунин. Вратарь смог попасть в двадцатку лучших, однако в топ-3 ему места не нашлось.

За данный трофей поборются английский вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо, немецкий хавбек Байера Кай Хавертц и португальский форвард Атлетико Мадрид Жоау Фелиш. Последний, к слову, является самым дорогим приобретением летнего трансферного окна 2019 года.

Появился еще один претендент на Почеттино

Победителя мы узнаем уже в следующую среду, 27 ноября в Риме. В прошлый раз Golden Boy достался защитнику Аякса Маттейсу де Лигту, который ныне играет за Ювентус.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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