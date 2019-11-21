Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в тройку финалистов.

Итальянское издание Tuttosport, учредившее приз Golden Boy, назвало тройку финалистов на получение награды в 2019 году. Приз вручается лучшему молодому футболисту, не старше 21 года.

Отметим, что в гонке участвовал украинский голкипер Вальядолида Андрей Лунин. Вратарь смог попасть в двадцатку лучших, однако в топ-3 ему места не нашлось.

За данный трофей поборются английский вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо, немецкий хавбек Байера Кай Хавертц и португальский форвард Атлетико Мадрид Жоау Фелиш. Последний, к слову, является самым дорогим приобретением летнего трансферного окна 2019 года.

Победителя мы узнаем уже в следующую среду, 27 ноября в Риме. В прошлый раз Golden Boy достался защитнику Аякса Маттейсу де Лигту, который ныне играет за Ювентус.