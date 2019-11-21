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Шахтер оштрафован на 20 тысяч за русский язык

Шахтер оштрафован на 20 тысяч за русский язык
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:“Шахтер” заплатит штраф за объявления на русском языке во время матча с “Динамо”.

КДК УАФ на своем заседании 21 ноября рассмотрел эпизод с поведением диктора во время матча 14-го тура УПЛ “Шахтер” - “Динамо” (1:0), состоявшемся 10 ноября в Харькове.

Как стало известно “Футбол 24”, донецкий футбольный клуб “Шахтер” как хозяин поля наказан штрафом в размере 20 тысяч гривен за объявления на русском языке.

Во время матча “Шахтер” - “Динамо”, проходившем на стадионе ОСК “Металлист”, арбитр игры Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма. Эти объявления прозвучали на русском языке.

Ранее сообщалось, что после рассмотрения событий, имевших место во время матча 14-го тура “Шахтер” — “Динамо”, КДК УАФ наказал киевский клуб штрафом и одним матчем без зрителей, а полузащитника “Шахтера” Тайсона - дисквалификацией на один матч.

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Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, “Динамо” отстает на 13 очков.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ.
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