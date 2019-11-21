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Шаран дисквалифицирован на два матча

Шаран дисквалифицирован на два матча
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Главный тренер Александрии пропустит матчи против Зари и Десны.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о дисквалификации наставника "Александрии" Владимир Шарана на две игры.

Кроме того, еще один матч прибавлен в виде условного наказания, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Без своего главного тренера "Александрия" проведет поединки против луганской "Зари" и черниговской "Десны".

Александрия из-за травмы лишилась ключевого игрока

Две желтые карточки и удаление Шаран получил в матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" за споры с арбитром Сергеем Бойко.

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Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран.
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