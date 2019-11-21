Основной вратарь Ман Сити вернулся в строй и готовится к Челси

Новости спорта:Гвардиола очень надеется на бразильца.

На этих выходных "Манчестер Сити" сыграет против "Челси", который сейчас обходит "горожан" в турнирной таблице. После поражения от "Ливерпуля", данный матч крайне важен для чемпиона Англии.

Под вопрос на эту игру Эдерсон Мораес. Напомним, что в матче Лиги Чемпионов бразилец получил травму, из-за которой не сыграл против команды Клоппа.

Сегодня он провел первую тренировку в общей группе после повреждения. Есть вероятность, что он успеет сыграть, однако более точная информация появится лишь завтра.

Также "горожане" не могу рассчитывать на двух основных защитников - Эмерика Ляпорта и Александра Зинченко.