Милан хочет купить форварда сборной Франции

Новости спорта:Оливье Жиру может оказаться в Серии А.

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Милан очень сильно заинтересован в приобретении Оливье Жиру.

Французкий нападающий последние два года выступает в Челси. В последнее время форвард выпал из ротации, в этом сезоне он появлялся на поле 6 раз и забил 1 гол. За Челси в АПЛ на его счету 5 голов в 43 играх.

Оливье отлично показал себя в прошлогоднем розыгрыше ЛЕ, забив 10 мячей в 11 поединках.

К Жиру интерес также проявляют извечный конкурент "Россо-нери" Интер и представитель Бундеслиги дортмундская Боруссия.