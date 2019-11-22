Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций

В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Наций, в которой принимали участие лучшие представители групп Лиги наций-2018/19 из числа тех, кто не пробился ранее на Евро-2020 через Европейскую квалификацию.
До начала церемонии были известны все команды в Пути D и В. Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния должны были занять вакантные места в Пути А (три места) и в Пути С (одно место).
Результаты жеребьевки
Путь А
Полуфинал 1 (1 - 4): Исландия - Румыния
Полуфинал 2* (2 - 3): Болгария - Венгрия
*победитель пары проведет финал дома
Путь В
Полуфинал 1* (1 - 4): Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2 (2 - 3): Словакия - Ирландия
*победитель пары проведет финал дома
Путь С
Полуфинал 1 (1 - 4): Шотландия - Израиль
Полуфинал 2* (2 - 3): Норвегия - Сербия
*победитель пары проведет финал дома
Путь D
Полуфинал 1* (1 - 4): Грузия - Беларусь
Полуфинал 2 (2 - 3): Северная Македония - Косово
*победитель пары проведет финал дома
В отличие от спаренных стыковых матчей прошлых лет, тут все решается в одном поединке.