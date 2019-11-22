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Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций
13:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Стало ясно, как разыграются четыре путевки на Евро-2020.

В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Наций, в которой принимали участие лучшие представители групп Лиги наций-2018/19 из числа тех, кто не пробился ранее на Евро-2020 через Европейскую квалификацию.

До начала церемонии были известны все команды в Пути D и В. Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния должны были занять вакантные места в Пути А (три места) и в Пути С (одно место).

Результаты жеребьевки

Путь А

Полуфинал 1 (1 - 4): Исландия - Румыния

Полуфинал 2* (2 - 3): Болгария - Венгрия

*победитель пары проведет финал дома

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Путь В

Полуфинал 1* (1 - 4): Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2 (2 - 3): Словакия - Ирландия

*победитель пары проведет финал дома

Путь С

Полуфинал 1 (1 - 4): Шотландия - Израиль

Полуфинал 2* (2 - 3): Норвегия - Сербия

*победитель пары проведет финал дома

Путь D

Полуфинал 1* (1 - 4): Грузия - Беларусь

Полуфинал 2 (2 - 3): Северная Македония - Косово

*победитель пары проведет финал дома

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В отличие от спаренных стыковых матчей прошлых лет, тут все решается в одном поединке.

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Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Лига Наций.
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