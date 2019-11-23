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Футболист Реала подколол Бэйла, изобразив игру в гольф (Видео)

Футболист Реала подколол Бэйла, изобразив игру в гольф (Видео)
08:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диас подшутил над привязанностью валлийца.

Полузащитник Реала Мариано Диас потроллил одноклубника Гарета Бэйла на тренировке. Об этом сообщает ESPN.

Во время занятия доминиканец, стоя рядом с Гаретом, сымитировал удар по мячу для гольфа. Валлийцу шутка понравилась - он засмеялся и легко толкнул Диаса.

Напомним, в Мадриде Гарета часто критикуют за его игру в гольф: фанаты считают, что увлечение таким хобби мешает ему показывать стабильную игру за клуб. Кроме того, у Бэйла в Испании появилось прозвище "Игрок в гольф".

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Недавно Гарет угодил в скандал, позируя с флагом "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке".

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Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола, Мариано Диас.
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