Футболист Реала подколол Бэйла, изобразив игру в гольф (Видео)

Новости спорта:Диас подшутил над привязанностью валлийца.

Полузащитник Реала Мариано Диас потроллил одноклубника Гарета Бэйла на тренировке. Об этом сообщает ESPN.

Во время занятия доминиканец, стоя рядом с Гаретом, сымитировал удар по мячу для гольфа. Валлийцу шутка понравилась - он засмеялся и легко толкнул Диаса.

Mariano appeared to tease Gareth Bale with a golf swing after he messed up the rondo pic.twitter.com/u5KJaZFElK — ESPN FC (@ESPNFC) 22 ноября 2019 г.

Напомним, в Мадриде Гарета часто критикуют за его игру в гольф: фанаты считают, что увлечение таким хобби мешает ему показывать стабильную игру за клуб. Кроме того, у Бэйла в Испании появилось прозвище "Игрок в гольф".

Недавно Гарет угодил в скандал, позируя с флагом "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке".