Футболист Реала подколол Бэйла, изобразив игру в гольф (Видео)

Полузащитник Реала Мариано Диас потроллил одноклубника Гарета Бэйла на тренировке. Об этом сообщает ESPN.

Во время занятия доминиканец, стоя рядом с Гаретом, сымитировал удар по мячу для гольфа. Валлийцу шутка понравилась - он засмеялся и легко толкнул Диаса.

Mariano appeared to tease Gareth Bale with a golf swing after he messed up the rondo pic.twitter.com/u5KJaZFElK