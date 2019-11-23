Барселона нацелилась на лидеров Баварии и Тоттенхэма

Новости спорта:Йосуа Киммих и Харри Кейн вскоре могут стать игроками Барселоны.

Барселона продолжает активно работать на трансферном рынке. По данным Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены усилить сразу несколько позиций в следующем году.

Так, среди игроков, занимающих амплуа правого защитника, у "блаугранас" на примете имеется два представителя Бундеслиги — Йосуа Киммих из Баварии и Лукас Клостерманн из РБ Лейпциг.

Также Барса продолжает работать над поисками будущей замены для Жерара Пике, которому в феврале исполнится 33 года. На позицию центрбека у клуба также есть две кандидатуры — игрок Фиорентины Никола Миленкович и футболист Челси Андреас Кристенсен.

Аналогично позиции Пике обстоят дела и с амплуа завершающей фазы атаки. Луису Суаресу 33 года исполнится и вовсе в январе. На его место в столице Каталонии рассматривают также две основные кандидатуры — Харри Кейн из Тоттенхэма и Маркус Рашфорд из Манчестер Юнайтед.