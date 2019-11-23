Бавария проведет переговоры с Почеттино

Новости спорта:Мюнхенский клуб заинтересован в приглашении на пост главного тренера аргентинского специалиста.

Бавария заинтересована в назначении Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мюнхенский клуб понимает, что аргентинский специалист может взять паузу до Нового года, прежде чем возглавить какой-либо клуб.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич намерен провести диалог с Почеттино и готов выслушать пожелания аргентинца касательно того, когда он готов приступить к работе.

Ожидается, что Почеттино намерен подождать и проследить, как будет развиваться ситуация в Манчестер Юнайтед и мадридском Реале.

Ранее сообщалось, что Барселона рассмотрит вариант с назначением Почеттино.