Бавария проведет переговоры с Почеттино

Бавария заинтересована в назначении Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.
По информации источника, мюнхенский клуб понимает, что аргентинский специалист может взять паузу до Нового года, прежде чем возглавить какой-либо клуб.
Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич намерен провести диалог с Почеттино и готов выслушать пожелания аргентинца касательно того, когда он готов приступить к работе.
Ожидается, что Почеттино намерен подождать и проследить, как будет развиваться ситуация в Манчестер Юнайтед и мадридском Реале.
Ранее сообщалось, что Барселона рассмотрит вариант с назначением Почеттино.