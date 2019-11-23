Милан - Наполи: анонс на матч 13-го тура Серии А

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча 13-го тура Серии А между Миланом и Наполи.

Сегодня, 3 ноября, состоится противостояние Милана и Наполи. Клубы сейчас находятся не в лучшей форме, поэтому в этом матче произойти может все что угодно.

Милан - Наполи

23 ноября 2019 года. 19:00. Милан. "Сан-Сиро" Серия А, 13-й тур Прямая трансляция: Футбол 1

Милан после смены тренера результаты не улучшил. За пять игр при Пьоли команда добыла лишь одну победу, обыграв дома Сассуоло 1:0, ничья была с Лечче 2:2. Роме, Ювентусу и Лацио "Россо-нери" минимально, но все же уступали.

Возможно, пауза на сборные пошла Милану на пользу. Перерыв им был очень нужен. Непривычно видеть такой клуб после 12-го тура на четырнадцатом месте Серии А. Если в прошлом сезоне команду выручали голы Пентека, то в этом сезоне игра не идет и у поляка.

Наполи весьма неплохо стартовал, в Лиге чемпионов им удалось даже обыграть Ливерпуль. Однако последний месяц команда не блещет, кресло под Анчелоти прилично зашаталось, а внутри команды куча конфликтов. Все это вылилось в то, что в последних четырех играх трижды сыграли в ничью и уступили Роме. Причем обыграть не смогли Дженоа и Спал, которые на тот момент находились в зоне вылета.

Сложно предположить, учитывая все факторы, как сложиться игра. Оба клуба не на ходу. Игра может быть очень осторожной или же, наоборот, очень открытой.

Букмекеры фаворитом считают гостей. На победу "неаполитанцев" дают коэффициент 2,2. Ничья оценивается в 3,5. Победа Милана в 3,2.