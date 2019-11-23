Скачать
Суббота, 23.11.2019
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Мейвезер возвращается в спорт
Мейвезер возвращается в спорт

Милан - Наполи: анонс на матч 13-го тура Серии А

Смотрите фото (3)
Милан - Наполи: анонс на матч 13-го тура Серии А
15:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию анонс центрального матча 13-го тура Серии А между Миланом и Наполи.

Сегодня, 3 ноября, состоится противостояние Милана и Наполи. Клубы сейчас находятся не в лучшей форме, поэтому в этом матче произойти может все что угодно. 

Милан - Наполи

23 ноября 2019 года. 19:00. Милан. "Сан-Сиро" Серия А, 13-й тур Прямая трансляция: Футбол 1 

Экс-лидер Шахтера может перейти в Реал или Барселону

Милан после смены тренера результаты не улучшил. За пять игр при Пьоли команда добыла лишь одну победу, обыграв дома Сассуоло 1:0, ничья была с Лечче 2:2. Роме, Ювентусу и Лацио "Россо-нери" минимально, но все же уступали.

Возможно, пауза на сборные пошла Милану на пользу. Перерыв им был очень нужен. Непривычно видеть такой клуб после 12-го тура на четырнадцатом месте Серии А. Если в прошлом сезоне команду выручали голы Пентека, то в этом сезоне игра не идет и у поляка.

Наполи весьма неплохо стартовал, в Лиге чемпионов им удалось даже обыграть Ливерпуль. Однако последний месяц команда не блещет, кресло под Анчелоти прилично зашаталось, а внутри команды куча конфликтов. Все это вылилось в то, что в последних четырех играх трижды сыграли в ничью и уступили Роме. Причем обыграть не смогли Дженоа и Спал, которые на тот момент находились в зоне вылета.

Сложно предположить, учитывая все факторы, как сложиться игра. Оба клуба не на ходу. Игра может быть очень осторожной или же, наоборот, очень открытой. 

Ювентус собирается переманить лидера Тоттенхэма

Букмекеры фаворитом считают гостей. На победу "неаполитанцев" дают коэффициент 2,2. Ничья оценивается в 3,5. Победа Милана в 3,2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Наполи, Милан, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Карло Анчелоти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
02 Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с Аталантой
03 Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
04 Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
05 "Наш воспитанник": Суркис назвал лучшего украинского форварда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь