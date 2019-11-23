Дикость: фанаты российского клуба устроили драку с футболистами (Видео)

Новости спорта:Поединок ФНЛ завершился скандальным инцидентом.

Воронежский Факел в поединке 25-го тура ФНЛ принимал на своем поле Нижний Новгород, однако победа со счетом 0:2 досталась гостям.

Данный результат настолько разозлил болельщиков воронежского клуба, что некоторые из них напали на футболистов своей команды и устроили с ними драку.

Стоит отметить, что Факел в данный момент занимает последнюю позицию в ФНЛ, однако даже это не является оправданием для выбежавших фанатов. Полицейские в конечном итоге смогли урегулировать конфликт и задержать участников инцидента.