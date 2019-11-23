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Дикость: фанаты российского клуба устроили драку с футболистами (Видео)

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21:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Поединок ФНЛ завершился скандальным инцидентом.

Воронежский Факел в поединке 25-го тура ФНЛ принимал на своем поле Нижний Новгород, однако победа со счетом 0:2 досталась гостям.

Данный результат настолько разозлил болельщиков воронежского клуба, что некоторые из них напали на футболистов своей команды и устроили с ними драку.

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Стоит отметить, что Факел в данный момент занимает последнюю позицию в ФНЛ, однако даже это не является оправданием для выбежавших фанатов. Полицейские в конечном итоге смогли урегулировать конфликт и задержать участников инцидента.

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Чемпионат России, ФНЛ, Новости футбола, ФК Факел.
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