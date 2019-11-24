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В АПЛ грядет громкая тренерская отставка

В АПЛ грядет громкая тренерская отставка
14:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Марку Силва близок к уходу с поста наставника Эвертона.

Наставник английского Эвертона Марку Силва близок к уходу с занимаемой должности. Об этом сообщает TodomercadoWeb.

По информации источника, руководители клуба не довольны положением клуба в турнирной таблице АПЛ и качеством игры команды.

Эвертон после 13 туров занимает 15 место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очей, что на 23 меньше, чем у Ливерпуля который возглавляет гонку.

Ранее английские СМИ сообщали, что в стан "ирисок" может вернуться их экс-наставник Дэвид Мойес, который работал с клубом в период с 2002 по 2013 год.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Марку Силва.
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