В АПЛ грядет громкая тренерская отставка

Новости спорта:Марку Силва близок к уходу с поста наставника Эвертона.

Наставник английского Эвертона Марку Силва близок к уходу с занимаемой должности. Об этом сообщает TodomercadoWeb.

По информации источника, руководители клуба не довольны положением клуба в турнирной таблице АПЛ и качеством игры команды.

Эвертон после 13 туров занимает 15 место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очей, что на 23 меньше, чем у Ливерпуля который возглавляет гонку.

Ранее английские СМИ сообщали, что в стан "ирисок" может вернуться их экс-наставник Дэвид Мойес, который работал с клубом в период с 2002 по 2013 год.