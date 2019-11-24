Арсенал дал Эмери еще 4 матча

Новости спорта:Ему дали ещё 4 матча на исправление ситуации.

"Арсенал" дал наставнику коллектив Унаи Эмери ещё 4 матча на исправление ситуации в команде, сообщает The Independent.

Во время международного перерыва специалист провёл встречу с боссами клуба, после которого в руководстве решили дать испанцу ещё один шанс.

"Арсенал" будет готов пересмотреть ситуацию после выезда к "Вест Хэму" 9 декабря. До тех пор "канониры" сыграют с "Норвичем" и "Брайтоном", а также с "Айнтрахтом" в Лиге Европы.

Безвыигрышная серия "Арсенала" во всех турнирах насчитывает 6 матчей.