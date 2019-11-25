Лидер Динамо прокомментировал разгром Мариуполя

Новости спорта:Футболист Динамо Александр Караваев прокомментировал поединок киевлян против Мариуполя в 15-м туре чемпионата Украины.

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над «Мариуполем» (3:0).

- Как вам результат матча?

- Наша победа закономерна. Могли забивать больше, чем 3 гола, у нас были еще моменты, чтобы увеличить перевес. 12 ударов в створ, 21 в общем...

Мы создали много шансов, забили трижды, довольны результатом. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Мы понимаем, как им там было на трибунах, если нам было холодно бегать.

- Матч с «Карпатами» и матч с «Мариуполем» - много ударов по воротам, но против «Карпат» не повезло и встреча завершилась вничью. Вы чувствовали, что надо дожимать соперника сегодня?

- Да, мы чувствовали это еще в первом тайме. На второй тайм выходили с пониманием того, что надо забить быстрый гол. Сразу не получилось, но в итоге забили еще, доминировали на поле, чтобы не было каких-то случайностей и ошибок, из-за которых мы теряем очки. Мы понимали, что надо довести дело до конца.

- «Десна» и «Заря» потеряли очки и вы понимали, что выходите на второе место в случае победы?

- Мы об этом знали, но не особо обращали внимание. Нам надо смотреть на свою игру, думать о ее улучшении. Все покажут личные встречи с этими соперниками и о них будем думать уже в процессе подготовки к ним.

- Эмоции после матчей сборных уляглись? Уже спокойно все?

- Конечно. Следующие матчи сборных будут в марте, а потом уже ближе к лету. У нас сейчас на первом плане дела клубные, нам нужно решать свои задачи.

- Насколько важен матч против «Мальме» с точки зрения решения турнирных задач?

- Тут каждый матч важен и этот поединок не исключение. Задача еще не решена, поэтому эта встреча будет иметь важное значение.