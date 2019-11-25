Наставник Динамо: В УПЛ обязательно нужен VAR

Новости спорта:Наставник Динамо желает, чтобы арбитры могли лучше разобраться в вопросе.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко выступил с заявлением, что в чемпионате Украины срочно нужна система видеопомощи арбитрам (VAR).

"Думаю, что в чемпионате Украины VAR нужен обязательно. Уж очень много, на мой взгляд, допускается невынужденных ошибок, которые могут повлиять на результат. Это и практика всего мира. Поэтому, конечно же, нужен.

Такие спорные вопросы, как взятие ворот, пенальти, красная карточка – моменты, которые могут повлиять на саму игру. Чтобы арбитры лучше в них разбирались, VAR необходим", - рассказал Михайличенко.

Ранее Динамо вернуло себе второе место, одержав победу над Мариуполем.