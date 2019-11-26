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Ибрагимович станет совладельцем футбольного клуба

Ибрагимович станет совладельцем футбольного клуба
20:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Златан Ибрагимович в ближайшее время планирует приобрести акции "Хаммарбю".

Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка "Хаммарбю", станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 38-летний шведский футболист в ближайшее время планирует приобрести акции "Хаммарбю" и стать партнёром клуба.

Ранее "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в "Милане", "Болонье", миланском "Интере", "Тоттенхэм Хотспур" или в Австралии. За свою карьеру шведский футболист успел поиграть за такие команды, как "Мальмё", "Аякс", туринский "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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