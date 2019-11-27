Экс-тренер сборной Германии возглавил клуб Бундеслиги

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клинсманн назначен главным тренером берлинской Герты.

Анте Кович уволен с поста главного тренер Герты, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Берлинский клуб принял решение расстаться с тренером из-за неудачных результатов команды в этом сезоне, а поводом для этого стало разгромное поражение от Аугсбурга (0:4) в минувший уикенд. Руководить "старой дамой" до конца сезона будет Юрген Клинсманн.

Ранее 55-летний специалист работал во главе сборных Германии и США, а также Баварии.

На данный момент Герта занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 11 очков после 12 туров.