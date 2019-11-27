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Ракицкий - о завершении карьеры в сборной: Я там лишний

Ракицкий - о завершении карьеры в сборной: Я там лишний
14:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий прокомментировал завершение выступлений в сборной Украины.

Украинский центральный защитник российского Зенита Ярослав Ракицкий недавно завершил карьеру в сборной. Футболист решил высказаться после своего поста, а также отметил, что национальной команде и без него сейчас хорошо.

"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – понимаем твой выбор.

Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", - приводит слова игрока Фонтанка.ру.

Конкурент Зинченко: Я могу играть лучше

Тем не менее, Евгений Коноплянка заявил, что Ярослава не хватает в сборной.

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ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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