Ибрагимович прокомментировал покупку акций главного конкурента его родного клуба

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович ранее приобрел часть акций футбольного клуба Хаммарбю.

Бывший нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал одним из владельцев Хаммарбю, клуба, который является одним из врагов его родного Мальме.

Тем не менее, форвард выразил уверенность, что фанаты родного клуба поймут его.

"Это не имеет ничего общего с Мальме. Думаю, они рады за меня", — передает слова Ибрагимовича Goal.

В то же время, член руководства фанатской группировки Мальме Каве Хоссейнпур заявил следующее:

"Все относятся к этому поступку крайне критично. Некоторые разочарованы, некоторые злы, некоторые считают, что это идиотизм".