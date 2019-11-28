Немецкий гранд нацелился на дуэт из Ювентуса

Дортмундская «Боруссия» всерьез нацелилась на двух игроков «Ювентуса».
Как сообщает Bild, немецкий клуб собирается зимой купить форварда Марио Манджукича и полузащитника Эмре Джана. Издание отмечает, что на обоих игроков «Боруссия» готова потратить 30 миллионов евро. В то же время, «Ювентус» одного Джана оценивает в 30 миллионов.
В этом сезоне Манджукич не провел ни одного матча за клуб. А на счету Джана 5 матчей в чемпионате Италии.
Ранее сообщалось, что кроме «Боруссии» Манджукича хочет подписать «Манчестер Юнайтед».