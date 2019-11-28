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Лидер Боруссии: Мы недостаточно хорошо сыграли для победы над Барселоной

Лидер Боруссии: Мы недостаточно хорошо сыграли для победы над Барселоной
13:44 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер дортмундской Боруссии Матс Хуммельс поделился своим мнением о поединке против Барселоны в Лиге чемпионов.

Защитник "Боруссии" Матс Хуммельс прокомментировал поражение немецкого клуба от "Барселоны" в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов - (1:3).

"Мы недостаточно хорошо сыграли для победы над "Барселоной", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Создали всего три или четыре реальных возможности для взятия ворот. Когда Месси на пике, он лучший футболист среди всех, что я видел. Мы провели неплохой матч, но и хорошим его не назовешь. "Барселона" же сыграла отлично. Месси, конечно, всегда опасен. У нас был неудачный отрезок после первого гола. Мой плохой пас привел ко второму пропущенному голу".

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Добавим, что "Боруссия" пропустила 10 мячей в последних трех матчах во всех турнирах.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
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