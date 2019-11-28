Скачать
Четверг, 28.11.2019
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Агент хочет отправить Доннарумму в Ювентус

Агент хочет отправить Доннарумму в Ювентус
17:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экстраординарный футбольный агент Мино Райола намерен воспользоваться финансовыми трудностями Милана и оформить трансфер своего клиента в "старую синьору".

Представитель Серии А Милан терпит рекордные финансовые убытки. На данный момент долги "россонери" достигают показателя в 160 млн евро.

Таким образом, клуб раздумывает над тем, дабы устроить большую распродажу, чтобы закрыть все финансовые трудности. Об этом сообщает SportMediaset.

Этой ситуацией намерен воспользоваться футбольный агент Мино Райола, который является представителем Джанлуиджи Доннаруммы. Менеджер желает оформить трансфер голкипера в туринский Ювентус, который уже долго время интересуется футболистом.

Шахтер и Милан ведут переговоры о трансфере бразильца

Контракт Доннаруммы с Миланом рассчитан до 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Мино Райола, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
02 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
03 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
04 Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции
05 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь