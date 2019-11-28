Агент хочет отправить Доннарумму в Ювентус

Новости спорта:Экстраординарный футбольный агент Мино Райола намерен воспользоваться финансовыми трудностями Милана и оформить трансфер своего клиента в "старую синьору".

Представитель Серии А Милан терпит рекордные финансовые убытки. На данный момент долги "россонери" достигают показателя в 160 млн евро.

Таким образом, клуб раздумывает над тем, дабы устроить большую распродажу, чтобы закрыть все финансовые трудности. Об этом сообщает SportMediaset.

Этой ситуацией намерен воспользоваться футбольный агент Мино Райола, который является представителем Джанлуиджи Доннаруммы. Менеджер желает оформить трансфер голкипера в туринский Ювентус, который уже долго время интересуется футболистом.

Контракт Доннаруммы с Миланом рассчитан до 2021 года.