В Мальме отменили поздравление Ибрагимовича после матча с Динамо

Новости спорта:Ибрагимович собирался поздравить игрока Мальме Розенберга с последним матчем.

Вчера Мальме и Динамо играли поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы Мальме – Динамо (4:3). После матча хозяева организовали церемонию прощания с 37-летним форвардом Маркусом Розенбергом, который провел свой последний домашний матч в футболке шведского клуба.

Планировалось, что на экране стадиона покажут видеообращение его коллеги по Мальме Златана Ибрагимовича. Но этого не произошло.

Vår kapten.

Vår hjälte.

Vår erövrare.

Vår legendar.

Vår titan.

Vår fanbärare.

Vår vinnarskalle.

Vår Markus Rosenberg. pic.twitter.com/tQaEaoI8N6 — Malmö FF (@Malmo_FF) 29 ноября 2019 г.

Дело в том, что на днях Ибрагимович купил акции стокгольмского клуба Хаммарбю, который является принципиальным соперником Мальме.