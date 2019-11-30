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Тайсона зовут в Бразилию: появился новый интерес

Тайсона зовут в Бразилию: появился новый интерес
14:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В переходе бразильца заинтересован новый тренер команды.

Полузащитник Шахтера Тайсон попал в список игроков, которых попытается подписать Коринтианс, сообщает UOL со ссылкой на De Primeira.

В подписании бразильца заинтересован новый главный тренер Коринтианса Тиаго Нунес, который приступит к работе в клубе в январе 2020 года. Наставник уже озвучил список игроков, которых он хочет видеть в команде. Среди них и Тайсон.

Ранее сообщалось, что Тайсона хочет подписать бывший клуб полузащитника Интернасьонал. Летом Шахтер отказался продавать бразильца в Милан за 30 миллионов евро.

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Отметим, что Коринтианс также заинтересован в переходе левого защитника Динамо Сидиклея.

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ФК Шахтер, УПЛ, Тайсон, ФК Коринтианс.
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