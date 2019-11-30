Тайсона зовут в Бразилию: появился новый интерес

Новости спорта:В переходе бразильца заинтересован новый тренер команды.

Полузащитник Шахтера Тайсон попал в список игроков, которых попытается подписать Коринтианс, сообщает UOL со ссылкой на De Primeira.

В подписании бразильца заинтересован новый главный тренер Коринтианса Тиаго Нунес, который приступит к работе в клубе в январе 2020 года. Наставник уже озвучил список игроков, которых он хочет видеть в команде. Среди них и Тайсон.

Ранее сообщалось, что Тайсона хочет подписать бывший клуб полузащитника Интернасьонал. Летом Шахтер отказался продавать бразильца в Милан за 30 миллионов евро.

Отметим, что Коринтианс также заинтересован в переходе левого защитника Динамо Сидиклея.