Группа "смерти" на Евро-2020 собрала компанию чемпионов

Новости спорта:Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020.

В субботу, 30 ноября, в румынском городе Бухарест прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В итоге 24 команды были распределены на 6 групп по 4 команды. Сборная Украины попала в группу С с Нидерландами. Австрией и 4 командой. которая определится позже.

А вот в группу F попали одни чемпионы: Португалия, Франция, Германия и команда из плей-офф (Исландия/Венгрия/Болгария/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь).

Интересно, что Германия - чемпион мира 2014, Португалия -чемпион Евро-2016 и Франция - чемпион мира 2018.