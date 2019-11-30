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Суббота, 30.11.2019
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020
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Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Группа "смерти" на Евро-2020 собрала компанию чемпионов

Группа "смерти" на Евро-2020 собрала компанию чемпионов
20:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020.

В субботу, 30 ноября, в румынском городе Бухарест прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В итоге 24 команды были распределены на 6 групп по 4 команды. Сборная Украины попала в группу С с Нидерландами. Австрией и 4 командой. которая определится позже.

А вот в группу F попали одни чемпионы: Португалия, Франция, Германия и команда из плей-офф (Исландия/Венгрия/Болгария/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь).

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020

Интересно, что Германия - чемпион мира 2014, Португалия -чемпион Евро-2016 и Франция - чемпион мира 2018. 

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Сборная Франции, Сборная Германии, Евро-2020, Сборная Нидерланд.
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