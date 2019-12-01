Двойной сейв Градецки - в обзоре матча Бавария - Байер (Видео)

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09:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 13-го тура чемпионата Германии по футболу Бавария - Байер

Бавария после прихода Ханси Флика набрала отличную форму и не замечала противников. В отчетном туре мюнхенцы принимали Байер. Бавария ожидаем завладела территориальным преимуществом с первых минут, но опасные моменты возникали не сразу. Лишь к десятой минуте Гнабри вышел один на один и угодил в штангу.

Леверкузенцы ответили, да еще как! Бейли вывалился один на один и точным ударом в угол вывел свою команду вперед. 0:1. Бавария большими силами шла вперед, а Байер был вынужден обороняться всем составом. В одном из моментов Гнабри прострелил в центр, а Мюллер уже был готов пробивать в пустой угол ворот, но Венделл в отчаянном прыжке удар заблокировал.

Подопечные Флика владели игровой инициативой и были вознаграждены за свои старания - Мюллер на паузе освободил себе пространство для удара и пробил — мяч после рикошета нырнул в ворота. 1:1. Тем не менее, долго порадоваться хозяева поле не смогли. В следующей атаке Фолланд вывел Бейли на свободное пространство, тот убежал от Мартинеса и послал мяч точно в угол ворот. 1:2.

Бавария в шаге от уникального рекорда

Перед самым перерывом Бавария могла восстановить паритет, но каким-то чудом не забила. Втроем вывалились мюнхенцы на вратаря, но Гнабри решил выкатить на пустые ворота Перишичу, а того в подкате опередил Ларс Бендер. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе гостей в счет.

В начале второго тайма Байер мог еще сильнее удивить противника, когда Диаби пробивал в одно касание после прострела с фланга — Нойеру пришлось постараться, чтобы спасти Баварию. Мюнхенцы ответили очень опасным моментом - Перишич отпасовал на Левандовски, а тот внешней стороной стопы послал мяч мимо ворот из убойной позиции.

Давление на ворота команды Боша нарастало и казалось, что гол — лишь вопрос времени. В очередном моменте Баварии Перишич в падении пробивал из чужой штрафной площади, но мяч прошел выше цели. Думаете на этом все? А вот и нет. Храдецки сперва парировал удар Левандовски, а затем и справился с плотным добиванием Мюллера.

Байер пытался отодвинуть игру от своих ворот или же создать свой шанс в контрвыпаде, однако оборона Баварии больше не допускала серьезных ошибок. Подопечные Флика в конце матча организовали штурм. В одно из моментов Леон Горецка пробивал головой после подачи с фланга, но штанга ворот Храдецки приняла удар на себя.

Каркас ворот не раз выручал Байер основное время и сделал это еще раз в компенсированное, когда Роберт Левандовски пробивал головой метров с семи, но мяч вновь попал в перекладину. Бавария так и не смогла дожать противника, а потому финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал победу гостей.

Бавария - Байер 1:2

Голы: Мюллер, 34 — Бейли, 10, 35

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес (Алькантара, 81), Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер (Коутиньо, 69), Перишич (Коман, 69) — Левандовски

Байер: Градецки — С. Бендер, Та, Л. Бендер, Венделл (Синкгравен, 65) — Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 81) — Бейли (Беллараби, 63), Амири, Диаби — Фоланд

Предупреждения: Горецка — Баумгартлингер, Беллараби, Бендер

Удаление: Та, 81 (фол последней надежды)

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