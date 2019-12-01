Моуринью с Тоттенхэмом опять одержал победу со счетом 3:2 (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 14-го тура АПЛ Тоттенхэм - Борнмут.

Тоттенхэм одержал домашнюю победу над Борнмутом со счетом 3:2. Дублем в составе "шпор" отличился Деле Алли, и еще один гол забил Мусса Сиссоко, а в составе Борнмута два гола в свой актив записал Каллум Уилсон.

После этого матча Борнмут поднялся на 5-ю строчку с 20 очками, а Борнмут занимает 12-е место, имея в активе 16 пунктов.

Тоттенхэм - Борнмут 3:2

Голы: Алли, 21, 50, Сиссоко, 69 — Уилсон, 73, 90+6.

Тоттенхэм: Гассанигга — Орье, Алдервейрельд, Санчес, Вертонген — Ндомбеле (Лукас, 74), Дайер, Сиссоко, Алли (Уинкс, 90+4), Сон (Ло Чельсо, 89) — Кейн.

Борнмут: Рамсдейл — Рико, Але, Кук, Стэйли — Груневельд, Лерма, Кук (Гослинг, 74), Фрэйзер (Уилсон, 63) — Уилсон, Соланке.

Предупреждения: Рико, Лерма.